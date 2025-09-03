Bimbi ostaggi del caos. Il vivaio è fermo. Niente calcio ai ragazzi

La situazione della prima squadra è sportivamente drammatica, ma lo è ancora di più quella del settore giovanile della prima squadra cittadina. Centinaia di bambini e ragazzi che fanno da spettatori a una situazione sconcertante. Senza poter fare l’unica cosa che vogliono fare: giocare a pallone. Il discorso vale per i più grandi della Primavera, ma soprattutto per i bambini dall’Under 14 in giù. Sono tesserati, ma non esistono squadre iscritte ai campionati. "La cosa più grave di tutte però – dice Manuel Capicchioni, papà di uno dei ragazzi del vivaio del Rimini – è che senza nessun motivo stanno tenendo in ostaggio dei bambini. Non riusciamo a ottenere lo svincolo per poterli mandare a giocare a calcio in qualche altra società. Nessuno lo firma. Da settimane veniamo rimpallati da una parte all’altra senza nessun motivo. Senza poi dire che parlare, soltanto al telefono, con il segretario Marra Cutrupi o con il direttore sportivo Nember, è praticamente impossibile". Insomma, il caos anche sulla pelle dei più piccoli della ’famiglia’ biancorossa. "In 40 anni – dice il sammarinese Capicchioni che di lavoro fa il procuratore sportivo – non ho mai visto una cosa del genere, le istituzioni devono intervenire. Questa società per i nostri figli è diventata una ’gabbia’". Questi ragazzini, per i quali il calcio è davvero soltanto un divertimento, non solo non potranno giocare la domenica come tutti i loro coetanei, ma non possono nemmeno allenarsi". Questo perché non ci sono allenatori tesserati, proprio come non lo è il loro responsabile. "Tamai da quando è arrivato ha cercato di darci il suo sostegno, ma non ha potere in tutta questa situazione". Una situazione che non dovrebbero essere costretti a vivere i più piccoli. Questo è certo.