Rimini, si stacca uno specchio di scena e crolla su un bimbo di 3 anni al parco giochi

Rimini, 18 giugno 2023 – Una frattura scomposta del femore sinistro e una prognosi di 45 giorni. Queste le conseguenze di un incidente - la caduta accidentale di uno specchio di scena - che si sarebbe verificato il 2 giugno scorso all’interno del parco divertimenti Fiabilandia di Rivazzurra, coinvolgendo un bambino riminese di tre anni.

La mamma del piccolo si è rivolta ad un avvocato e alcuni giorni dopo si è presentata in Questura per depositare una querela. Sulla dinamica - ancora tutta da chiarire e non confermata dalla proprietà del parco, che fa capo ad una società ravennate - sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato, già intervenuta per un primo sopralluogo.

I fatti, secondo quanto riportato dalla donna nella denuncia, si sarebbero svolti all’interno del teatro del parco divertimenti, dove nel pomeriggio del 2 giugno sarebbe dovuto andare in scena lo spettacolo "Biancaneve e i sette nani".

In attesa dell’inizio dello show, dei bambini avrebbero incominciato a ballare sul palco, venendo raggiunti di lì a poco dal piccolo riminese di tre anni.

L’autrice della querela sostiene che sul posto non fossero presenti né transenne né addetti al controllo. Il bimbo avrebbe iniziato a saltellare e divertirsi insieme ai nuovi amichetti, quando a un tratto - da dietro il sipario ancora chiuso in attesa dell’ingresso in scena degli artisti - sarebbe caduto un grosso specchio di scena che era stato appoggiato in quel punto, forse a causa delle vibrazioni prodotte dai bimbi che si trovavano sul palco. Il bambino non avrebbe potuto evitare l’impatto, rimanendo schiacciato sotto l’oggetto.

La madre afferma quindi di essere corsa sul palco, e insieme ad altri genitori, di essere riuscita a liberare il figlioletto, che nel frattempo era scoppiato a piangere a dirotto e non riusciva più a rimettersi in piedi da solo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito preoccupanti.

Nel frattempo, aggiunge la donna, nel tendone è accorso anche un dipendente del parco che ha chiamato il 118. La mamma e il piccolo, ancora in lacrime, sarebbero stati quindi accompagnati fino all’ingresso e in seguito fatti salire sull’ambulanza, che li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Infermi.

Al piccolo è stata quindi riscontrata la frattura del femore sinistro, a seguito della quale è stato necessario sottoporlo ad un intervento e all’applicazione del gesso. Sulla vicenda sono ora in corso verifiche da parte della polizia di Stato, che ha compiuto i primi rilievi nel tendone del teatro.

La società proprietaria del parco divertimenti, contattata telefonicamente, ha spiegato di non essere a conoscenza degli addebiti che vengono mossi dalla famiglia del bambino coinvolto nella caduta accidentale dello specchio.