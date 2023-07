Bimbo colpito da malore in spiaggia a Bellaria (Rimini)

Rimini, 18 luglio 2023 – Malore in spiaggia per un bimbo di 8 anni, e un crescendo di accessi al pronto soccorso di Rimini dovuti all’ondata di calore che sta colpendo la riviera riminese. Sono gli effetti della colonnina di mercurio che continua ad alzarsi e stando alle previsioni avrà il suo picco nella giornata di domani.

Ieri a Bellaria verso le 11 alla spiaggia 78, un bambino di 8 anni in vacanza, ha avuto un malore per il caldo eccessivo. Sul posto è intervenuto il 118. Il bambino è stato poi trasportato all’Infermi dove è stato tenuto in osservazione mentre le condizioni miglioravano. Il caldo comincia a farsi sentire anche nel numero di accessi al pronto soccorso riminese.

Negli ultimi 5 giorni si è verificato un aumento con cifra 5-6 pazienti in più al giorno di persone con più di 65 anni che hanno accusato sincopi da ipotensione, infezioni alle vie urinarie e così via dovute a caldo. Sono invece pochi i casi di disidratazione registrati. Intanto il comune ha deciso di attivare in via eccezionale il monitoraggio del Nucleo fragilità anziani anche nella giornata di domenica scorsa, per fornire indicazioni e consigli utili alla popolazione anziana.

Dal municipio ricordano anche che è possibile segnalare direttamente da parte di cittadini, familiari o gli stessi anziani, la situazione al numero di telefono dedicato 05411490572 o, in alternativa, scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].