Bimbo con due mamme, si può "Ma adesso serve una legge"

Sulle trascrizioni all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali adesso la Procura di Savona si mette controcorrente con una decisione che riapre il dibattito su scala nazionale. Trascrizioni su cui il Ministero dell’Interno aveva voluto mettere i puntini sulle i, confermando la normativa che le blocca e, al contempo, ordinando alle prefetture in tutta Italia di "far valere la legge". La procura di Savona – invece – non impugnerà l’atto deliberato dal Comune ligure che, la scorsa primavera, per decisione del sindaco della città, Marco Russo, aveva riconosciuto a un bambino il diritto di essere figlio di due mamme, registrandone – appunto ¬– la dichiarazione di nascita. A confermarlo è il procuratore Capo di Savona, Ubaldo Pelosi, che – secondo quanto è trapelato dalla ‘Stampa’ – non impugnerà l’atto municipale. Immediate le reazioni da parte delle amministrazioni di Rimini e Santarcangelo attive, fra l’altro, da tempo in una leale battaglia portata avanti per i diritti dei "bambini". "Accogliamo con favore la notizia con cui la Procura di Savona ha riconosciuto il bambino figlio di due mamme registrato all’anagrafe comunale dal sindaco della città ligure, Marco Russo, con un plauso sia per il primo cittadino sia per la scelta del procuratore capo Ubaldo Pelosi", ha spiegato Alice Parma, sindaca di Santarcangelo. "Le ragioni addotte dalla Procura – continua la nota del Comune – sono le stesse che ci hanno portati a operare le trascrizioni anche a Santarcangelo, ovvero in primo luogo la tutela degli interessi superiori del bambino, sancita sia dall’ordinamento internazionale che dalla Costituzione italiana". A sostegno di un indirizzo sulle trascrizioni ormai condiviso su molti fronti, nei giorni scorsi, si è espresso anche Giuliano Amato, presidente emerito della Corte costituzionale, che in un commento ha sottolineato: "L’assenza di ostacoli costituzionali al riconoscimento dei figli di due madri". Soddisfatta anche la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini: "Quelle della Procura di Savona sono sicuramente delle buone notizie, restiamo nella speranza che qualcosa si sblocchi a livello nazionale". La vicesindaca chiede, poi, buone regole "per tutti" affinché si possa elaborare un percorso strutturato in favore dei diritti dei bambini. "Il problema – conclude la Bellini – è sempre lo stesso, se le amministrazioni registrano le nascite di famiglie omogenitoriali e poi la prefettura stabilisce che il riconoscimento non è valido, alla fine le trascrizioni vengono annullate creando un ulteriore aggravio che ricade sulla pelle delle persone".

Andrea G. Cammarata