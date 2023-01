Bimbo conteso torna nella casa del papà

Sì al collocamento del minore nell’abitazione del padre. A stabilirlo è stato il tribunale ordinario di Rimini in composizione collegiale, che ha parzialmente accolto le richieste di un papà riminese, assistito dall’avvocato Claudia Labate, riguardante il figlio di sei anni, nato dall’unione non coniugale con una donna sudamericana. Una vicenda che prende le mosse nel 2021, quando l’uomo – che lavora come operaio – aveva deciso di presentare ricorso, chiedendo l’affidamento esclusivo del piccolo e il collocamento presso la propria abitazione, e quindi una modifica della decisione inizialmente assunta dal tribunale, che aveva previsto l’affidamento condiviso del figlio e la sua collocazione in maniera prevalente nella casa della mamma, oltre all’obbligo per il papà di corrispondere a titolo di mantenimento una somma mensile di alcune centinaia di euro per il sostentamento del piccolo. I giudici, dopo aver letto la relazione svolta dai servizi sociali, hanno deciso di confermare l’affidamento ad entrambi i genitori, essendo quella dell’affidamento esclusivo un’ipotesi prevista solo in casi particolarmente eccezionali e motivati da esigenze speciali. Quanto al collocamento, il tribunale ha infine stabilito che il bambino risieda insieme al padre, in quanto quest’ultimo – stando alla relazione dei servizi sociali – offrirebbe al piccolo un ambiente maggiormente stabile e coerente, anche in considerazione del fatto che la mamma, lavoratrice stagionale, periodicamente compie dei viaggi per tornare nel proprio paese d’origine in Sud America.

La donna, secondo quanto stabilito dai giudici del tribunale ordinario di Rimini, potrà comunque continuare a incontrare regolarmente il figlio attraverso visite periodiche regolamentate dai servizi sociali, e parteciperà economicamente alle spese di mantenimento del bambino. Per la legge, "le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice".