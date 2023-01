Bimbo di 2 anni morì nell’incidente È scontro tra periti in tribunale

È scontro tra periti in aula. Comincia così il processo in abbreviato per omicidio stradale di cui deve rispondere una ragazza riccionese ora 24enne e, per l’accusa di concorso in omicidio stradale, i genitori, 47 anni il papà e 32 la mamma, del piccolo Amir, il bimbo che a soli due anni e 4 mesi perse la vita quattro giorni dopo essere stato vittima di un tremendo incidente in via Coriano, quando il 19 marzo del 2019 con una Fiat Punto la ragazza colpì la Golf a bordo della quale viaggiava la famiglia. Ieri in tribunale, davanti al gup Raffaella Ceccarelli, è iniziato il processo e sono stati sentiti i tre consulenti di parte – Strangi per la Procura, Buonpadre per la 24enne riccionese difesa dall’avvocato Piergiorgio Tiraferri e Nanni per i genitori, difesi dall’avvocato Maria Rivieccio –, le cui conclusioni sono state però opposte tra loro. Stando alla consulenza della Procura infatti, sostenuta anche dal perito nominato dalla difesa dell’imputata per omicidio stradale, nell’occasione dell’incidente il piccolo Amir – che sedeva in un ovetto nei sedili posteriori e che in seguito all’urto riportò un trauma cranico poi fatale e la frattura di femore e tibia sinistri – non era stato assicurato, con il seggiolino su cui sedeva il bimbo di due anni che non sarebbe stato per nulla allacciato dai genitori. Un’accusa già emersa in fase di indagini da parte della polizia locale e ribadita in aula dai due periti.

Di diverso avviso tuttavia è stato il perito di parte incaricato dall’avvocato Rivieccio e dai due genitori, finiti a processo per concorso proprio per questa presunta negligenza. Stando alla difesa dei due infatti il seggiolino sarebbe stato invece allacciato, ma non correttamente a causa del vecchio modello utilizzato e quindi dell’assenza dei dispositivi di sicurezza all’avanguardia (pedane ad incastro) presenti nei modelli più recenti. In accordo invece i periti si sono trovati sul fatto che la giovane riccionese quel giorno di marzo stesse viaggiando oltre il limite consentito nel tratto di via Coriano, dove è di 50 chilometri orari, mentre stando alle consulenze la velocità sarebbe stata compresa tra i 60 e gli 80. Divergenze e incongruenze di cui il gup terrà debito conto il 16 maggio prossimo, data a cui è stato aggiornato il delicato processo, con prevista sentenza.