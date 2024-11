Bimbo morto dopo il parto in casa: "Le ostetriche hanno sbagliato"

Anche le ‘Iene’ scendono in campo per far luce sul caso del piccolo Alessandro, il bambino per il quale era stato programmato il parto in casa, ma venuto alla luce già morto il 5 novembre del 2022 all’ospedale a Rimini, dove la madre si era recata dopo le complicazioni nel travaglio. Nel corso dell’ultima puntata del programma Mediaset, l’inviata Nina ha intervistato i genitori del bambino, mamma Federica e papà Marco, e le professioniste a cui si erano rivolti per farlo nascere, due ostetriche. Attraverso il proprio avvocato Piero Venturi, la famiglia aveva deciso di presentare un’istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci sulla base dell’analisi eseguita dai consulenti tecnici della Procura, l’anatomopatologa Arianna Giorgetti e il professor Pantaleo Greco. Anche i familiari hanno prodotto una consulenza medico-legale, affidata in questo caso ai professori Domenico Arduini e Giuseppe Fortuni. Ieri mattina, davanti al gup Vinicio Cantarini, si è svolta un’udienza che si è protratta per oltre un’ora e che ha visto andare in scena il braccio di ferro tra le parti, l’avvocato Venturi da un lato, e dall’altro le avvocatesse Martina Montanari e Chiara Baiocchi, che difendono le due ostetriche. Il giudice si è riservato la decisione. "In aula - dicono Montanari e Baiocchi - abbiamo rilevato come in questa vicenda manchi un elemento fondamentale, ovvero il nesso di causalità tra la condotta delle ostetriche e il decesso. Questo non siamo noi ad affermarlo ma la perizia dettagliata eseguita dai consulenti della Procura, che hanno certificato come la morte del piccolo sia imputabile ad una asfissia fetale intra-partum, non riconducibile però alla lunga durata del travaglio e che non poteva essere desunta in quanto le condizioni di salute della partoriente risultavano nella norma. La causa della morte è stata inoltre condizionata da una infezione di grado severo da streptococco che ha determinato due patologie del feto che erano presenti almeno 24 ore rispetto al momento del decesso". "Abbiamo messo in luce una serie di condotte deprecabili e contrarie alle linee guida poste in essere dalle ostetriche - osserva l’avvocato dei familiari, Piero Venturi -. Abbiamo inoltre evidenziato la nostra perplessità per il fatto che quelle stesse condotte non siano state ritenute influenti al fine di determinare il nesso di causalità rispetto alla morte del feto. Anche l’infezione da streptococco è, secondo il nostro punto di vista, stata condizionata dalla malagestione delle ostetriche. Quali sono le altre concause dell’asfissia meccanica se non il prolungamento patologico del parto, per un totale di 27 ore e 30 minuti dalla rottura delle acque? Per questo abbiamo chiesto di formulare un’imputazione coatta e in subordine lo svolgimento di un incidente probatorio".