Bimbo morto nel camper L’area dell’esplosione non era attrezzata

Continua serrato il lavoro della Procura di Tempio su quanto accaduto venerdì scorso alle 13.30 sulla spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci, dove un bambino riminese di 11 anni è morto in una tremenda esplosione. In quella zona che, stando a quanto emerso dal lavoro degli investigatori, non sarebbe stata attrezzata però per lo stanziamento dei camper parcheggiati dalla famiglia della vittima Samuel Imbuzan e gli amici in vacanza con loro. Attrezzata l’area, infatti, non lo sarebbe stata neanche per il barbecue a cielo aperto che le due famiglie stavano facendo e da cui è partita la fiammata che ha investito e fatto saltare in aria il camper in cui Samuel dormiva. Elementi già finiti nel fascicolo per omicidio colposo già aperto dalla Procura sarda.