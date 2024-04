Bimbo morto nell’incidente, chiuse le indagini

Fine dell’indagine. La Procura di Rimini ha avvisato nei giorni scorsi del termine dell’inchiesta il 34enne bellariese finito indagato per omicidio stradale e lesioni, poiché ritenuto il presunto responsabile del tremendo incidente nella notte dell’11 novembre 2023 in via Stazio a Bellaria Igea Marina. Nell’incidente, che vide coinvolte una Skoda Karroq e una Lancia Delta poi totalmente distrutte nella parte anteriore, perse tragicamente la vita il piccolo bellariese Giulio Gugnali Cabrera Perez, di appena tre anni.

Quella tremenda sera di novembre il piccolo viaggiava a bordo della Lancia Delta alla cui guida si trovava il papà, 51 anni, insieme alla madre 31enne del piccolo e il fratellino di 8 anni. Lo schianto, stando a quanto era stato raccolto sul posto dai rilievi svolti dalla polizia locale era stato frontale e violento, provocato, pare, da un’invasione di corsia da parte della Skoda Karroq alla cui guida si trovava appunto un 34enne bellariese che poi era stato iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale per la morte del piccolo Giulio e lesioni dal momento che anche gli altri occupanti della Lancia Delta su cui viaggiava il bambino erano rimasti feriti e con prognosi variabili tra i 5 e i 40 giorni.

Ora per il 34enne è arrivato il fine indagini che fa da preludio alla richiesta della Procura al gip o di archiviare la posizione dell’indagato o di rinviarlo a giudizio per i reati a lui imputati. Quell’11 novembre fu l’inizio di un’agonia per il piccolo Giulio, che non morì sul colpo bensì dopo sette giorni di agonia trascorsi nella terapia intensiva dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. A seguito della tragedia, alla chiesa di San Martino a Bordonchio una grande folla presenziò per offrire un ultimo straziato saluto al piccolo e amatissimo Giulio Gugnali.

Francesco Zuppiroli