Bimota torna alle gare in Superbike. Trionfo di passione e innovazione

Bimota è tornata: si infiamma l’affollato panorama del motociclisto italiano, e si accende il mondiale Superbike. Nella suggestiva cornice dello stabilimento riminese i vertici aziendali hanno svelato moto e colori: la spettacolare ’KB998 Rimini’, 200 cavalli tutti da domare, insieme ai due piloti Axel Bassani e Alex Lawes, con i quali il Team BbKRT - frutto di una parnership strategica con Kawasaki, scenderà in pista a Philip Island, in Australia, dove partirà la stagione. La KB998 ha il motore della Ninja ZX-10RR, il telaio è realizzato da Bimota. Il progetto è nato dalla fusione tra il know-how italiano e la tecnologia giapponese. Intrigrante la livrea con la quale l’azienda riminese fa ritorno dopo 11 anni ai circuiti: rosso, bianco e nero. Il 17 e 18 febbraio i primi due giorni di test ufficiali. Gare il 21-23.

Una ’botta d’orgoglio’ riminese in questo ritorno al futuro targato Bimota? "Credo che buona parte del mio orgoglio riminese derivi dalla quotidianità del mio lavoro – dichiara l’ingegner Pierluigi Marconi, direttore tecnico e operativo Bimota –. Essere nato e cresciuto a Rimini dove negli anni Sessanta e Settanta era più facile assistere ad una gara di moto anziché ad una partita di calcio, ha trasformato la mia passione nel più bel lavoro del modo. Rimini è una città unica che ti permette di essere al centro del mondo pur rimanendo in un ambiente familiare. Ti consente di vivere bene e guardare al futuro". "Per essere veloci – prosegue Marconi – serve una moto con dell’elettronica di valore e una ciclistica che possa fare lavorare bene le gomme. La nostra moto ha voluto centrare tutti questi obiettivi. Tornare alle gare è emozionante come la prima volta, sono felice di condividere con Kawasaki tutto questo".

"Sono diversi elementi della famiglia Bimota nella nostra, ma per il resto tutto è rimasto uguale – spiega il team manager Guim Roda –. L’unica variabile nuova è la moto. Bimota ha passione, Kawasaki è una potenza economica, arriviamo in Australia con una buona base, da cui crescere". Al sesto anno con Provec, Alex Lowes è impaziente di scendere in pista e dare inizio a questa nuova avventura: "Sono orgoglioso di rappresentare ancora Provec, con Kawasaki prima e Bimota poi – sorride –. È un piacere far parte di questo progetto. Si tratta di un nuovo capitolo della mia carriera e sarà divertente". "È un onore correre per la Bimota da italiano – aggiunge Bassani –. Vivo qui vicino, quindi tutto questo è molto bello. Insieme stiamo lavorando bene e penso che faremo buoni risultati".

Il Ceo Shigemi Tanaka ha raccontato la genesi del progetto, iniziato nel 2019 con le prime discussioni con Kawasaki. Keiichi Morohara, responsabile del Racing Plan di Kawasaki, ha confermato le grandi potenzialità del progetto. Oggi di proprietà Kawasaki, Bimota è nata nel 1966 come azienda di impianti di riscaldamento, dal 1971 su due ruote per la passionaccia di Massimo Tamburini. Dopo il fallimento nel 2003, alterne vicende societarie. Dal 2013 l’azienda diviene di proprietà elvetica, mantenendo la produzione in Italia. Nel 2019 Kawasaki Heavy Industries acquisisce il 49,9% della società.

Mario Gradara