Binari leggendari, il turismo segue la ferrovia

Il turismo è fatto dal viaggio e il viaggio di sensazioni. Prende il via proprio da qui ’Binari leggendari’, il progetto nazionale che vede come propria motrice la città di Santarcangelo. Punto nevralgico di un’iniziativa che percorre l’Italia attraverso quelle linee ferroviarie dismesse e ora ristrutturate, riscoprendo la storia e lo stile di vita di quei borghi attraversati un tempo dai binari ’leggendari’. Il progetto, fortemente voluto da Andrea Bombardieri, titolare dell’hotel il Villino di Santarcangelo, ’Santarcangelo hub – Binari leggendari’ è stato l’anno scorso vincitore di un bando del Ministero del turismo contro l’overtourism e consiste nel mettere a disposizione del turista una mappa online che traccia un percorso turistico attraverso l’entroterra seguendo la linea invisibile della storia per quei borghi in cui tempo fa transitava la ferrovia.

L’iniziativa avvierà un’importante azione di rigenerazione, pronta a portare beneficio a tutta la Valmarecchia, a supporto delle tante iniziative locali. "Abbiamo notato con il tempo che l’ospite ha sempre più bisogno di vivere emozioni ed esperienze e la nostra mission è farlo rientrare a casa con la voglia di tornare a trovarci – spiega Bombardieri –. L’idea è quella di fargli scoprire sempre meglio il territorio e la Valmarecchia. Abbiamo dunque accettato entusiasti l’opportunità fornita da questo bando". Un modo per rendere l’Italia rurale e delle aree interne sempre più visibile con un’integrazione in una rete nazionale. "In questo modo i Binari leggendari di Santarcangelo si uniscono ad altre meraviglie in un circolo virtuoso di connessioni – dice Maria Cristina Leardini di SharryLamd, tra i soggetti partner –. Per riuscirvi il progetto prevede una piattaforma e una app in 5 lingue ad accesso gratuito".

Un plauso al progetto arriva anche dal sindaco Sacchetti che vede in questa iniziativa una rinascita per certe realtà. "Non vogliamo infatti trasformare il centro storico in un B&B a cielo aperto, ma valorizzare sempre più e meglio il territorio e le nostre tipicità aprendo nuove prospettive in un senso di equilibrio all’insegna della grande qualità – aggiunge Sacchetti –. Vogliamo farlo allargando sempre di più la nostra cintura turistica all’intero comune, anche alle sue zone più rurali grazie anche ai nostri prodotti e alla natura che ci circonda. Progetti di rete rispondono poi anche a un bisogno concreto di integrazione con la Valmarecchia, un’unione che ci mette tutti d’accordo".

Federico Tommasini