"Biomasse, nessuna risposta dal sindaco"

La centrale a biomassa a Coriano avanza e il sindaco sa solo allargare le braccia, denuncia il comitato di Sant’Andrea in Besanigo. "All’interrogazione della minoranza si è limitato a ribadire che il Comune non ha alcuna competenza sull’autorizzazione richiesta da Biomax". È forte la rabbia dei residenti: "Oltre agli enormi disagi arrecati ai residenti di Besanigo temiamo che la centrale danneggi ancora di più l’ambiente. Ugolini si nasconde dietro la stucchevole posizione di Arpae, ma non dice nulla circa alle abitazioni private a 100 metri dalla centrale".