Biomeccanica nello sport, congresso internazionale al Palas

Italian Exhibition Group (IEG) e il Campus di Rimini dell’Università di Bologna si aggiudicano un nuovo prestigioso evento: la 45ª edizione dell’International Society of Biomechanics in Sports (ISBS), che si terrà al Palacongressi di Rimini dal 23 al 27 giugno 2027. Un traguardo raggiunto grazie al ruolo chiave della professoressa Laura Bragonzoni, docente del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e recentemente premiata con il Rimini Mundi 2024. In collaborazione con IEG, ha saputo valorizzare la candidatura riminese, portando la città alla ribalta del panorama scientifico internazionale.

Il congresso ISBS riunirà oltre 400 esperti, ricercatori e professionisti da tutto il mondo, favorendo lo scambio di conoscenze su tecnologie innovative, analisi del movimento e metodologie avanzate per migliorare le performance sportive, prevenire infortuni e ottimizzare l’allenamento. "È un’opportunità unica per promuovere la ricerca e creare nuove collaborazioni internazionali", sottolinea la professoressa Bragonzoni.

Per IEG, il congresso rafforza il posizionamento negli eventi legati allo sport, affiancandosi all’European College of Sport Science (luglio 2025) e all’European Sport Management Conference (settembre 2027). Come evidenziato da Fabio De Santis, direttore Event & Conference di IEG, lo spazio espositivo ospiterà aziende leader del settore, presentando dispositivi wearable, software di simulazione e tecnologie all’avanguardia. Rimini si conferma così hub internazionale per innovazione, sport e benessere.