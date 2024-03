Birgo Burger cerca rinforzi per l’estate

Servono fattorini per le consegne, aiuto cuochi, camerieri, baristi, pizzaioli, lavapiatti, ma anche bagnini di salvataggio e social media manager. Sabato 9 marzo a San Vito, si terrà il ‘Summer job day’, una giornata dedicata ai colloqui per chi vuole lavorare per l’estate in un contesto giovane e dinamico. L’opportunità è proposta da una realtà della ristorazione che, in poco più di dieci anni dalla sua nascita, ha fatto passi da gigante, ampliando il raggio d’azione in maniera esemplare. Parliamo di Birgo Burger, nato nel 2013 dalla voglia di mettersi in proprio dei fratelli Federico e Filippo Bordoni (che allora avevano 24 e 16 anni). Un’impresa che affonda le radici nella tradizione familiare, coi genitori titolari della storica macelleria del borgo, ma guarda anche al futuro e alla clientela giovane. Il primo locale, con hamburger preparati con la carne di qualità della bottega di famiglia e consegnati in varie località con un veicolo Ape di vecchia memoria, è stato presto affiancato da un secondo Birgo Burger a San Giuliano di Rimini. "Quest’estate ne apriremo un terzo a Bellaria – spiega Federico Bordoni – Nel 2020 abbiamo rilevato anche la gestione della piscina di Santarcangelo, trasformandola in Santarcangelo Mare, un vero e proprio stabilimento balneare. Del nostro gruppo fa parte anche la discoteca estiva Afrofellonike, sulle colline di Savignano. Quanti dipendenti avete per tutte queste realtà? "In inverno siamo una trentina, ma in estate arriviamo a un centinaio. Cerchiamo giovani ambosessi, anche senza esperienza. L’importante è che siano maggiorenni, appassionati, con un’energia contagiosa e pronti a mettersi alla prova in un ambiente stimolante". Per prenotarsi al colloquio di sabato occorre compilare il modulo presente al link https://birgoburger.it/landing-job.