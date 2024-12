"Bisogna cercare nuovi mercati"

"Solo un aeroporto efficace può farci fare un salto di qualità nel turismo – dice Graziano Gasperini dall’hotel Mediterraneo di Bellaria – La Romagna ogni anno ha milioni di turisti, ma solo una piccola parte di loro arriva qui in aereo. Un caso più unico che raro, che trasforma la Riviera in una destinazione a corto raggio. C’è l’aeroporto di Bologna, è vero, ma per tanti turisti è scomodo. Per questo avere più voli all’aeroporto di Rimini è fondamentale, può darci lo slancio verso nuovi mercati. A Bellaria lavoriamo soprattutto con italiani, francesi e tedeschi: quasi tutti vengono in auto o con i bus dei tour operator. Uno scalo attivo porta a tutti più clienti. Noi promuoveremo i nuovi voli. E speriamo di essere solo all’inizio di una nuova fase".