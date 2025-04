"Bisogna pensare in modo diverso"

"Lo spostamento di data, facendola coincidere con l’inizio dell’estate, può essere un elemento positivo – premette Cinzia Ferri, Hotel Imperiale – Ma c’è anche altro a cui pensare. Dobbiamo considerare il format. È il solito? Vogliono cambiarlo? Da qui bisogna capire a chi si può rivolgere. Tutto questo è fondamentale per comprendere se l’evento può tornare alle sue radici, ovvero una manifestazione inclusiva aperta alle famiglie e ai bambini".

A Riccione le aggressioni, i disordini e le rapine in occasione dei giorni della Notte rosa, per anni, hanno lasciato il segno. "Basta cambiare data per evitare di richiamare certe persone che tanti problemi hanno creato in passato?".