Biuso, uno chef stellato per il ristorante di Sanpa

Uno chef stellato per il ristorante Vite di San Patrignano, che riaprirà domani. Giuseppe Biuso porterà in cucina la propria filosofia fatta di attenzione alle materie prime, abbinamenti creativi e impiattamento minuzioso. L’intento è far vivere la tavola come un viaggio emozionale, fondendo gusto, ricerca e tecnica. È attorno a questa idea dello chef Giuseppe Biuso che riaprirà al pubblico il ristorante Vite nella serata di domani. Lo chef stellato siciliano è stato uno tra i più giovani a ottenere il riconoscimento della Guida Michelin con ‘Il Cappero’ al Therasia Resort sull’isola di Vulcano. La gavetta l’ha fatta al fianco di chef stellati come Fasolato, Di Costanzo e Cannavacciuolo.

"Ho sempre avuto la fortuna di lavorare con prodotti eccellenti, e questi sono il mio faro in cucina – racconta Biuso –. In questo caso utilizzerò quelli di San Patrignano e del territorio circostante. Sarà una cucina in grado di fondere più culture, fatta di contaminazioni, che parte dalla mia Sicilia per arrivare all’Emilia Romagna, con influenze che superano i confini europei e che per questo non si pone limiti. Di certo sarà una cucina unica, non di rivisitazioni, alla continua ricerca di equilibrio fra i contrasti e la creatività degli abbinamenti". I commensali potranno scegliere tra le tre tipologie di percorsi degustazione, e il menù più classico. "Ogni piatto porterà la mia firma e tutti racconteranno la mia passione per la cucina".