Bivacchi di fortuna negli alberghi abbandonati Carabinieri e vigili sfrattano gli ’inquilini’ abusivi

Vecchi alberghi in disuso, diventati ritrovo per sbandati e delinquenti. Nei giorni scorsi alcune strutture abbandonate presenti a Miramare e Marina centro sono state passate al setaccio da carabinieri e polizia locale, che hanno ‘sfrattato’ gli ospiti abusivi trovati a bivaccare nelle stanze.

Il blitz dei carabinieri è scattato l’altro ieri in viale Marconi. Due alberghi fatiscenti sono stati visitati dai militari della stazione di Miramare e dai colleghi della compagnia di Rimini. Una ventina gli uomini impegnati nell’operazione, che ha permesso di rintracciare e identificare quattro persone che avevano ’preso casa’ nelle camere delle due strutture. Tutte e quattro sono state denunciate per invasione di edifici, mentre uno straniero – risultato non in regola con il permesso di soggiorno – è stato accompagnato al centro di espulsione di Brindisi.

Lunedì scorso, invece, il nucleo di sicurezza urbana della polizia locale è intervenuto per sgomberare un ex hotel di Marina centro, occupato abusivamente da due stranieri che avevano forzato la serratura. I due uomini avevano messo in piedi dei veri e propri bivacchi di fortuna all’interno delle stanze. Entrambi sono stati denunciati. Successivamente, con il coordinamento del proprietario e l’intervento dei carpentieri, sono state ripristinate le chiusure che erano state forzate. Nella stessa giornata gli agenti in borghese della polizia locale hanno eseguito vari controlli contro il degrado anche nei giardini ’Madre Elisabetta Renzi’ vicino a Marina centro.