Bivacchi vicino alla ex questura. Blitz dei vigili nel sottopasso

Blitz dei vigili nel sottopasso diventato la casa di senzatetto tra bivacchi e droga. Siamo nel sottopasso pedonale che si trova all’altezza di via Gadames, lungo la via Ugo Bassi a poche decine di metri dalla scola De Amicis mentre poco più in là rimangono le ceneri della ex questura demolita nei mesi scorsi. Lo stabile, mai utilizzato, è stato per tanto tempo il ricovero di sbandati e senzatetto. Per anni i residenti della zona hanno lamentato la presenza e i problemi che queste persone recavano la resto del quartiere. Demolito l’edificio, chi vi trovava rifugio ha dovuto andarsene. Tra questi un cospicuo numero non si è allontanata di molto trovando nel sottopasso ciclopedonale un ricovero. Andavano e venivano, ma alla sera, a detta dei residenti, arrivano in tanti, in gruppetti di tre o quattro persone. Nel sottopasso facevano di tutto, hanno confermato i vigili. Si preparavano da mangiare, lasciando scarti e rifiuti in vista. La municipale ne ha trovati davvero tanti. Si erano portati quanto avevano con sé, dai sacchi con abiti a tutto il resto. E soprattutto si facevano sentire. Urla, schiamazzi ed anche spaccio. Una situazione insopportabile per chi abita in zona e per chi ha i figli alla scuola De Amicis. Così giovedì i vigili sono arrivati di sera, quando gli occupanti del sottopasso tornano e sono in numero maggiore. La pattuglia giunta sul posto, vista la situazione e la quantità di persone davanti, ha dovuto chiamare un altro equipaggio di supporto. Gli agenti si sono ritrovati tra sacchi pieni di abiti e altri oggetti, bivacchi e giacigli improvvisati per passare la notte. Alla vista delle divise alcuni senzatetto sono scappati non prima di avere gettato involucri che avevano nelle tasche. Era droga confezionata trovata poi grazie all’unità cinofila. Altri occupanti del sottopasso sono stati identificati e sanzionati per bivacco. Alcuni erano già noti alle forze dell’ordine. Sono stati fermati un uomo e una donna, poi allontanati dopo la foto segnalazione e la sanzione. In seguito è stata chiamata Hera per ripulire l’area. Il giorno precedente sempre la municipale era intervenuta in un altro luogo abbandonato, l’ex teatro Novelli a Marina Centro. Anche qui era stato segnalato un bivacco all’esterno. Nel complesso sono stati denunciate due persone per occupazione abusiva e sanzionate cinque per bivacco.

Andrea Oliva