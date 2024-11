Bizzarri in scena a Riccione mette nel mirino i politici

La satira irriverente di Luca Bizzarri approda a Riccione. Appuntamento il 12 dicembre nella sala Concordia del Palazzo dei congressi con ’Non hanno un amico’. Scritto dallo stesso Bizzarri, lo spettacolo, in tour nei teatri italiani, è ispirato all’omonimo podcast nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese.

Come nel podcast, ma con tutto il piacere e l’approfondimento della performance live, il comico genovese prende di mira la comunicazione politica, i fenomeni social e i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con la sua sagacia, Luca Bizzarri porterà il pubblico a ridere di se stesso e delle sue debolezze. Un’ora di racconto in cui ognuno si potrà riconoscere, come davanti ad uno specchio che all’inizio pare deformante, ma che in realtà restituisce quell’immagine che ognuno di noi rifiuta di vedere.

Luca Bizzarri, classe 1971, inizia la sua carriera proprio sui palchi teatrali, fino all’incontro con Paolo Kessisoglu, con cui forma la coppia comica Luca e Paolo. Un successo che approda prima in televisione, su Mtv e poi sul grande schermo con il film ’E allora mambo’. Nel 2020 debutta poi come scrittore con il romanzo ’Disturbo della pubblica quiete.’. In totale nella sua carriera ha recitato in tredici pellicole ed altrettanti programmi tv, come ’Camera caffè’.

I biglietti di ’Non hanno un amico’ sono disponibili online e alla biglietteria di Riccione teatro al Palazzo dei congressi.

f.t.