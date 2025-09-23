Bjk Cup, Lucia Bronzetti si ripete. Il fratello: "Un bis prestigioso"

Vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Lucia Bronzetti ce l’ha fatta con la squadra azzurra di tennis, che ha centrato l’impresa di vincere la Billie Jean King Cup (la Coppa Davis al femminile) per il secondo anno consecutivo, portando nuovamente Verucchio sul tetto del mondo.

La 27enne di Villa Verucchio ha alzato il trofeo insieme alle compagne di squadra Paolini, Cocciaretto, Tyra Grant, Sara Errani e alla capitana Tathiana Garbin. "La Coppa era un sogno magnifico nel 2024, quest’anno ancora di più – il commento di Lucia ai microfoni di Supertennis –. Siamo una squadra unita e fantastica. Ci conosciamo bene fuori dal campo e diamo sempre il massimo quando giochiamo per l’Italia. Dobbiamo ancora svegliarci per comprendere questa impresa. Dalla panchina ho fatto un tifo sfrenato". La campionessa del mondo resterà in Cina e in Asia orientale per un altro mese (ci sono tornei importanti da giocare) ma il paese la abbraccia virtualmente.

La prima a congratularsi è la sindaca Lara Gobbi. "Lucia fa parte della squadra che per la seconda volta ha alzato la coppa. – asserisce senza indugi la prima cittadina - È sempre presente con l’Italtennis e quando è chiamata in campo offre sempre dato il suo contributo". Per questo motivo e per quanto manifesta anche fuori dal campo, "È per noi un orgoglio avere una campionessa che si dimostra tale non solo nello sport ma anche nella vita. – ribadisce la Gobbi – Lucia è un esempio, per i nostri giovani e non solo, di tenacia, sacrifici, correttezza e umiltà". Verucchio l’ha premiata nel 2021 con il maggior riconoscimento cittadino Il "Trono di Verucchio" mentre lo scorso anno gli ha donato una targa ("A Lucia Bronzetti, orgoglio cittadino per meriti sportivi") esponendo uno striscione in via Marecchiese. Per il nuovo successo mondiale, la giunta deciderà cosa fare. "Vista la sua ‘statura’ non solo sportiva, portarla nelle scuole tra i ragazzi sarebbe la cosa migliore da farsi" è la modesta proposta della sindaca, che nel dicembre scorso presentò la Bronzetti ad una folla di ragazzini nell’Auditorum delle scuole elementari.

"A causa del fuso orario, la famiglia non è riuscita a seguire la fase finale di Davis insieme – spiega il fratello maggiore Francesco, che al tennis ha preferito il basket nei locali Tigers – Io e mia mamma eravamo in ufficio quindi ognuno ha seguito le gare per conto proprio. Quest’anno ho potuto tifare con ‘meno patema’ dato che Lucia, complice anche qualche problemino fisico, non è scesa in campo ma è stato comunque bello vederla supportare le compagne a bordo campo. Il bello di questo torneo – fa notare Francesco Bronzetti – è questo: fare squadra e stimolarsi a vicenda con l’obiettivo comune di portare a casa la coppa". Congratulazioni alla bis-campionessa del mondo arrivano anche dall’assessore allo Sport Cristian Maffei: "Ripetersi è davvero importante. E Lucia rappresenta un esempio positivo e un bel ambasciatore di Verucchio nel mondo".

m.c.