Black Power e la medaglia tolta per razzismo

È giusto togliere una medaglia solo per un pugno alzato al cielo? Cominciamo dall’inizio. Quest’anno abbiamo imparato che il razzismo è una forma di pensiero che si basa su stereotipi e pregiudizi, rivolti alle persone di nazionalità diversa dalla propria. Non è nato da poco, si è radicato per secoli nelle nostre società. Abbiamo studiato la storia degli Stati Uniti, in cui da sempre i neri sono oggetto di discriminazione. Già dal 1600 venivano usati come schiavi e non avevano diritti. Ognuno di noi ha letto un libro su questo argomento e poi abbiamo ricostruito la storia del razzismo, dalla schiavitù fino a oggi. C’è un libro che però ci ha colpito più degli altri. Quello sulla storia del 4 agosto 1936 quando a Jesse Owens è stata tolta la medaglia olimpica dei 200 metri piani per aver difeso i diritti dei neri. È salito sul gradino più alto del podio con la sua medaglia d’oro, ha alzato il pugno destro con il guanto nero, un gesto che mostra il suo sostegno al movimento del Black Power, un’associazione che protestava contro la segregazione razziale, per rendere nota al mondo intero la lotta degli afroamericani per l’uguaglianza. Un altro segno importante che lui e il suo compagno fanno è la copertura della scritta Usa sulla maglia, per contestare il fatto di essere trattati da veri cittadini solo in caso di utilità. Abbiamo capito che la società non è sempre giusta con tutti e noi dobbiamo fare la differenza.

Andrea Fantini, Marta Pari, Alessandro Moreira e Iyed Jaafar III D