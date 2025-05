Blackout al campo: partita sospesa. La colpa è del caos gestionale

"Il parziale black out di sabato sera allo stadio del baseball è stato un momento molto imbarazzante, una figura oscena per la nostra società nei confronti della città e degli oltre cento appassionatissimi tifosi presenti, con i quali ci scusiamo, anche se non ne siamo responsabili. Ci auguriamo che la sospensione della partita tra New Rimini e Godo non porti a sanzioni da parte del giudice sportivo". Sono imbarazzati i vertici del glorioso club dei pirati del ’batti e corri’, Alessia Valducci e Giacomo Pelliccioni, dopo la figuraccia dell’improvvido spegnimento dei fari di due torri di illuminazione sul campo esterno del diamante. E conseguente stop alla partita, che la squadra di casa stava conducendo per 1-0 a metà del 6° inning, dopo la netta vittoria in gara 1 per 11-1 (’manifesta’ dichiarata al 7°).

"Il paradosso – spiegano i dirigenti New Rimini – è che noi abbiamo comprato venti lampade, che sono solo da montare. Ma non lo possiamo fare per ragioni burocratico-legali".

Ovvero, il buio viene dall’onda lunga del pluriennale contenzioso in atto tra Comune e Ciro Esposito, ristoratore (è il titolare del locale Chepizza, all’interno dello stadio) e amministratore della vecchia società Asd Rimini baseball, che ha presentato diversi ricorsi per la concessione della struttura. La convenzione per la concessione è scaduta lo scorso 31 dicembre, ma il Comune aveva deciso di risolvere in anticipo il contratto per inadempimenti e bollette non pagate, con l’Asd Rimini baseball che, ha affermato l’assessore Michele Lari, ha accumulato 177mila euro di dovuto a Palazzo Garampi.

Il braccio di ferro che contrappone Comune ed Esposito, che non molla, vede quest’ultimo ’forte’ della presentazione di una montagna di ricorsi (attesa una sentenza del Tar il 20 novembre).

Tra le conseguenze, quella che nessuno mette mano alla struttura. "Non c’è dubbio che la situazione sia critica, e non da oggi – continuano Valducci e Pelliccioni –. Da quattro anni ci impegniamo tantissimo per la squadra, con tanti giovani, dei giocatori stranieri, abbiamo un campo meraviglioso che cerchiamo di tenere in ordine più possibile come semplici... volontari. Pochi giorni fa, quando c’è stata l’ultima forte burrasca, si era completamente allagato. Tutti ci siamo rimboccati le maniche, e sabato sera era perfetto. Avevamo cercato di anticipare la partita, ma la squadra ospite, che ha le sue esigenze, non ha dato il suo ok". E’ filato tutto liscio per la prima partita alle 15, la seconda alle 19, ma alle 22 l’arbitro - che pure si è mostrato molto disponibile - ha detto che la visibilità non era adeguata, e l’ha sospesa". Non c’è ancora una data per il recupero, l’ipotesi è fine giugno.

m.gra.