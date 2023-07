Blackout da caldo a Rimini: condizionatori ‘sparati’, e Viserba resta al buio

Rimini, m17 luglio 2023 – Sabato sera al buio a Viserba. L’altro ieri attorno alle 22.30 un blackout improvviso ha colpito piazza Pascoli e le vie limitrofe, oltre a una parte del lungomare fino al porticciolo turistico. Case, negozi, alberghi, locali: tutti o quasi sono rimasti senza luce.

Passeggiata al buio durante il blackout a Viserba

Colpa con ogni probabilità di un sovraccarico dovuto all’accensione simultanea di troppi condizionatori. Le temperature incandescenti degli ultimi giorni hanno spinto al massimo i consumi e questo potrebbe aver generato l’interruzione di corrente. Il tutto è durato complessivamente circa un’ora e mezza: sul posto sono accorsi gli operai e i tecnici di Enel Sole che sono intervenuti sulla centralina responsabile del malfunzionamento e ripristinato il corretto funzionamento.

Il disservizio ha però rovinato la festa del pubblico che si trovava in piazza Pascoli per assistere al concerto del baritono Simone Baldazzi e dell’acrobata Sophie Arcer. Per un po’ l’artista ha continuato comunque ad esibirsi, ma lo spettacolo ha comunque subito dei ritardi e non si è potuto svolgere come da programma. Non sono mancate le proteste specialmente sulle pagine dei social network dove residenti e turisti si sono fiondati per segnalare le problematiche legate al blackout.

Altre zone di Viserba sono rimaste al buio solo per pochi secondi o per una manciata di minuti, mentre i disagi maggiori si sono registrati proprio nell’area attorno alla piazza.

"Si è trattato di un calo di tensione che ha interessato le zone più popolose della nostra città - spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli -. Sono stato informato immediatamente di quello che era accaduto a Viserba dal comitato turistico locale e da alcuni residenti e ci siamo attivati con Enel Sole, che gestisce il servizio per conto dell’amministrazione comunale. L’intervento è avvenuto in maniera tempestiva e attorno a mezzanotte la corrente era tornata praticamente in tutte le zone".

"E’ una situazione - continua Morolli - che con il caldo estremo di queste giornate di luglio si sta ripetendo in varie zone d’Italia, specialmente quelle ad alta frequentazione turistica. Il tutto è riconducibile probabilmente all’utilizzo massiccio di condizionatori d’aria per combattere le temperature bollenti. Giovedì scorso, sempre a Viserba, c’erano già stati problemi analoghi, dovuti in questo caso ad un passaggio di utenze e centraline".

"A partire da domani (oggi per chi legge, ndr) – prosegue l’assessore Mattia Morolli – , insieme ai tecnici comunali avvieremo un’azione di monitoraggio non soltanto a Viserba ma anche in altre parti della città, con l’obiettivo di prevenire eventuali, nuovi blackout che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni che si preannunciano anche in questo periodo di grande caldo".