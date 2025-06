Blackout serale a Viserba, le cause. Case e strade al buio per 2 ore

Rimini, 2 giugno 2025 – Una domenica sera (1 giugno) dagli effetti speciali, con un blackout che ha coinvolto molti cittadini per almeno un’ora. L’inconveniente è successo in una vasta zona di Viserba, precisamente a monte della ferrovia e attorno al Centro studi di via Sacramora.

I primi messaggi allarmati sono apparsi sui social verso le 22.15, dove venivano segnalate abitazioni e intere vie al buio: via Marconi, Sacramora, Schinetti, Barzilai... L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, è stato immediatamente allertato da alcuni residenti e si è attivato per capire l’origine del problema.

“Ho ricevuto le prime chiamate a pochi minuti dall’inizio del blackout. – spiega Morolli – Ho subito contattato i due soggetti che, in questi casi, sono delegati a intervenire: Anthea per quanto riguarda l’impianto di illuminazione pubblica, Enel per la competenza sugli impianti domestici. Ambedue sono stati tempestivi, e di questo li ringrazio a nome di tutti”.

Si è potuto risalire al problema? “Sì. Il guasto ha coinvolto due cabine separate da qualche decina di metri, ma collegate l’una all’altra: in via De André alle 22 era già operativa una squadra di Enel chiamata in una palazzina privata per un corto circuito che faceva saltare la luce in tutte le case collegate alla cabina di riferimento; altro discorso per la cabina di via Missirini, collegata all’illuminazione pubblica, di fronte alle scuole superiori, dove sembra che qualcuno, non meglio identificato, abbia schiacciato il tasto sbagliato. Comunque, alle 23.15 il problema negli impianti pubblici era risolto, mentre per quelli domestici si è dovuto attendere fino a quindici minuti dopo mezzanotte”.

Nel frattempo, molti cittadini sono scesi in strada con torce e cellulari, cercando di orientarsi nel buio e confrontarsi con i vicini. Alcuni esercizi commerciali, ancora aperti a quell’ora, hanno dovuto interrompere l’attività, mentre i tecnici lavoravano al ripristino della rete.

