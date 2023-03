Blindati i quindici milioni del Pnrr

Controlli incrociati di Comune e Guardia di Finanza per tenere la criminalità organizzata alla larga dal ’tesoretto’ del Pnrr. Ammontano infatti a ben 15 milioni di euro i fondi del Piano di ripresa e resilienza ottenuti dall’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina. "Una cifra importante – commenta il sindaco Filippo Giorgetti –, tra le più consistenti ottenute da un comune in rapporto ai propri abitanti, una pioggia di contributi che occorre saper intercettare. Il merito va ai nostri uffici".

Quanto all’accordo, "siamo il primo Comune della nostra provincia ad averlo sottoscritto", insiste il sindaco. Cosa che è avvenuta lunedì mattina in municipio tra il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Alessandro Coscarelli e il sindaco. Il protocollo d’intesa è "finalizzato all’implementazione dell’efficacia del sistema di monitoraggio e di vigilanza delle opere in corso di realizzazione finanziate con le risorse del Pnrr". "Un intervento di portata epocale come il Pnrr richiede – continua Giorgetti – la più stretta sinergia tra le amministrazioni non solo centrali, ma anche territoriali e locali chiamate ad assicurare un quadro di sistematici ed efficaci controlli".

L’accordo di collaborazione, valido fino al completamento del Pnrr, prevede che il Comune di Bellaria Igea Marina metta a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni circostanziati e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, "ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti nella specifica materia". Il tema è ovviamente quello della gestione dei fondi.

Saranno messi a disposizione della Finanza non solo i ’dati finali’, che devono comparire obbligatoriamente sui portali istituzionali, ma anche quelli che emergeranno ’in corso d’opera’. "L’obiettivo – aggiunge Giorgetti – è evitare che i lavori si blocchino, come avvenuto anche in località vicine, e vengano conclusi in tempo". "Gli appalti pubblici vanno accompagnati da un’attività di vigilanza tempestiva, penetrante ed efficace". Il protocollo sottoscritto vede la Guardia di Finanza in prima linea nel garantire il rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficacia realizzativa anche nella fase di messa in campo delle risorse e della concreta realizzazione delle opere. Tra gli interventi più importanti finanziati dal Pnrr, la riqualificazione e il recupero della Vecchia fornace (5 milioni di euro), la realizzazione di un nuovo polo scolastico al posto del Centro tennis ex Maf (3,8 milioni), miglioramenti sismici e strutturali, compresa lanuova palestra, alla scuola Panzini (un milione), interventi alla scuola Ferrarin (2,5).