Blitz a casa della consigliera. Scatta l’allarme, ladri in fuga

Essere fuori casa e venire avvertiti dal sistema di allarme che i ladri sono entrati e sono sparsi per le varie stanze. "Per fortuna abbiamo montato un allarme che ci ha permesso di allertare subito il 112. In una ventina di minuti i carabinieri erano sul posto", premette Roberta Talacci, consigliere di opposizione che sabato, verso le 18,30, ha visto impazzire lo smartphone. Quanto accaduto alla consigliera non è l’unico caso di furti in appartamenti avvenuti negli ultimi giorni nel corianese. "Purtroppo non tutti denunciano – riprende Talacci - , ma stanno arrivando diverse segnalazioni, sia da Cerasolo dove abito, che da Sant’Andrea in Besanigo, e solo negli ultimi giorni".

Quanto basta per "temere che con i periodi di festa i ladri si rimettano a battere le varie zone del territorio". Intanto a casa Talacci si rimedia ai danni subiti. I ladri sono entrati da una porta finestra. "Hanno staccato le sirene dell’allarme, sia quelle interne che quelle esterne, per poi metterle nei bidoni con l’acqua per non farle suonare. Erano sicuri di poter fare ciò che volevano, ma quello che non sapevano era che l’allarme è collegato a una centrale operativa che istantaneamente rileva i loro spostamenti in casa e ce li comunica in tempo reale. Abbiamo avvisato subito i carabinieri e devo ringraziali perché due pattuglie sono arrivate a casa in pochissimo tempo e i ladri sono scappati in fretta riuscendo a mettere a soqquadro, fortunatamente, solo una camera".

Ladri in fuga, ma ancora a piede libero, e potrebbero non essere i soli viste le segnalazioni degli ultimi giorni. "Purtroppo si parla tanto di sicurezza in campagna elettorale, poi le azioni che si potrebbero mettere in campo passano in second’ordine - riprende Talacci -. Spesso i furti avvengono quando le persone sono fuori casa, ma se i ladri dovessero trovarsi davanti un anziano come andrebbe a finire? Il territorio corianese è molto vasto, ma andrebbero prese in considerazione telecamere negli snodi e incroci principali, così da permettere di ricostruire gli spostamenti. Sarebbero senza dubbio un deterrente e un aiuto per le indagini".

