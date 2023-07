Blitz al Derna: 35 clienti nell’hotel ’abusivo’

Ancora guai per l’hotel Derna di Marina centro. L’albergo era stato chiuso a febbraio, per vari violazioni amministrative e alle norme igienico-sanitarie. La struttura è stata affidata di recente ad altri gestori, che l’hanno riaperto accogliendo i clienti, pur non avendo ancora la licenza. Il via vai di persone nell’hotel non è rimasto inosservato e ieri la polizia di Stato e quella locale, in seguito alle segnalazioni ricevute, ha fatto un nuovo blitz nell’albergo. Scoprendo che al suo interno c’erano ben 35 clienti. Nessuno era stato registrato (gli hotel devono fornire i nomi dei clienti al sistema informatico collegato alla Questura), e tra loro c’erano diverse persone già note alle forze dell’ordine, avendo precedenti per furto e spaccio.

Gli agenti hanno accertato che l’albergo non poteva lavorare in quanto è sprovvisto ancora di licenza. Insomma: è stato aperto in modo irregolare dai nuovi gestori. Non solo: in una delle stanze, nel corso delle perquisizioni, la polizia ha anche sorpreso uno spacciatore che nascondeva in camera due etti di marijuana. Al termine dei controlli sono state diverse le sanzioni elevate dagli agenti nei confronti dei gestori. Ma il Derna ora rischia una nuova chiusura, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps sulla pubblica sicurezza. Il questore Rosanna Lavezzaro deciderà, a brevissimo, quale provvedimento adottare nei confronti dei gestori dell’albergo.

ma.spa.