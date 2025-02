Blitz al Festival dell’Oriente. Sorpresi 5 lavoratori irregolari

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli durante il Festival dell’Oriente svoltosi durante lo scorso fine settimana alla Fiera di Rimini, concentrandosi sulla regolarità del lavoro e sulla corretta emissione degli scontrini fiscali. Le verifiche condotte dai militari del Gruppo provinciale hanno portato alla scoperta di cinque lavoratori impiegati in nero in due stand di ristorazione. Le irregolarità riscontrate dai militari della Fiamme Gialle hanno fatto scattare sanzioni amministrative comprese tra 1.950 e 11.700 euro per ciascun lavoratore non in regola, per un ammontare complessivo che potrebbe arrivare fino a 58.500 euro.

Inoltre, essendo la quota di lavoratori irregolari superiore al 10% della forza lavoro complessiva, è stata avanzata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la richiesta di sospensione dell’attività per le due aziende coinvolte. Oltre alle violazioni in materia di lavoro che sono state riscontrate, le Fiamme Gialle hanno accertato cinque casi di mancata registrazione elettronica dei corrispettivi, con relative sanzioni pari al 90% dell’imposta evasa, ma non inferiori a 500 euro ciascuna.

Due stand, inoltre, sono risultati completamente privi del registratore telematico, il che ha comportato ulteriori multe comprese tra 1.000 e 4.000 euro, per un totale di sanzioni che potrebbe raggiungere i 10.500 euro. L’operazione condotta delle Fiamme Gialle rientra nelle attività di contrasto all’evasione fiscale e al lavoro sommerso, che la Guardia di Finanza provinciale porta avanti con abnegazione per garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela della concorrenza leale tra gli operatori economici.