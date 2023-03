blitz alla xx settembre

I ladri di merendine tornano in azione nelle scuole di Rimini. Ieri notte, a finire nel mirino è stata la scuola XX Settembre di via da Brescia, dove già in passato i ladri erano andati a fare visita. Questa volta però i malviventi, entrati forzando la porta antincendio, non hanno avuto fortuna poiché le macchinette erano state svuotate il giorno prima. Solo danni, per cui ieri sono stati avvertiti i carabinieri e l’istituto ha sporto denuncia. Settimana scorsa invece ad essere visitata dai ladri di merendine è stata invece l’Alba Adriatica id Miramare, dove i ladri hanno forzato la porta e si sono avventati, distruggendola, sulla macchinetta del caffè, rubando pochi spicci. Nell’occasione i ladri hanno anche tentato di forzare la cassaforte ma senza successo.