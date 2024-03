Blitz anti prostituzione: sequestrati un residence e due appartamenti. Arrestato un gestore 90enne

Rimini, 15 marzo 2024 - E' scattato questa mattina il blitz anti-prostituzione condotto dagli agenti della polizia locale di Rimini. Nel mirino un residence e due appartamenti in via Pola, che secondo gli inquirenti sarebbero stati affittati alle ragazze, tutte di origine straniera, per ricevere i clienti. Gli immobili sono stati posti sotto sequestro.

Arrestato un 90enne riminese che per 20 anni avrebbe gestito la struttura insieme alla moglie e ai due figli (indagati a piede libero). In manette anche un 27enne campano che gli era subentrato nel 2021.

Le indagini, condotte dalla polizia locale con il coordinamento del pm Davide Ercolani, erano iniziate nel 2020. L'attività di prostituzione era proseguita senza sosta anche durante la pandemia, nonostante il lockdown. Sarebbero una sessantina i clienti identificati. Secondo la ricostruzione, gli indagati arrivavano a chiedere fino a 2mila euro al mese per affittare stanze e mini appartamenti.