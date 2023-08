Blitz contro la protezione civile Il Comune invoca la privacy

Un’indagine interna per fare luce su un presunto caso di violazione della privacy e di dati sensibili riguardanti un’inchiesta ancora in corso. E’ l’azione che l’amministrazione comunale di Rimini si prepara ad avviare a seguito dell’ennesimo blitz compiuto dai vandali contro gli uffici della sede dei volontari di protezione civile, in via Marecchiese. Una vicenda - quella che si sarebbe consumata nella notte tra venerdì e sabato, e che ha portato al danneggiamento di una delle porte dello stabile - portata all’attenzione dei media da Mario Erbetta, commissario di Forza Italia a Rimini, che nel commentare il blitz vandalico ha affermato: "Il balordo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti e mi auguro venga presto preso e condannato, ma il fatto che tale sede sia lasciata totalmente in balìa di delinquenti lascia molto a pensare". Il nodo della questione riguarda proprio la normativa per l’utilizzo dei sistemi dei videosorveglianza, in base alla quale le telecamere possono essere visionate dagli organi di pubblica sicurezza, da periti assicurativi e da privati cittadini che abbiano fatto richiesta al garante della privacy. A Palazzo Garampi ci si interroga su come le riprese riguardanti l’intrusione nella sede della protezione civile possano essere finite all’attenzione di soggetti esterni, non autorizzati alla loro consultazione. Verifiche che procederanno in maniera parallela rispetto a quelle già messe in campo dall’amministrazione per risalire agli autori della devastazione.

Dopo il raid ad opera dei soliti ignoti che per la quinta volta dall’inizio dell’anno hanno preso di mira gli uffici della protezione civile, il Comune si è attivato prontamente con l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini che ha garantito: "Faremo denuncia alla Questura, così come abbiamo fatto per i precedenti episodi in cui è stata presa di mira la sede del corpo di volontariato e gli immobili delle altre associazioni". Da capire resta però se i malviventi o il malvivente, secondo quanto sostenuto dall’opposizione, abbia anche sottratto qualcosa dalla sede della Protezione civile oltre a causare "ingenti danni agli arredamenti e al materiale". "Purtroppo l’area dell’ex depuratore - ha aggiunto Magrini - è molto vasta e di facile accesso anche se controllata e recintata".