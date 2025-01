Blitz dei ladri al Bocciodromo. In fuga senza fare tombola

Tombola amara per i ladri che se ne vanno dal Bocciodromo con le tasche vuote. Nella serata di martedì, poco prima delle 20, è suonato l’allarme al Bocciodromo di via Carpi. Il vetro della porta di ingresso è finito in pezzi con i ladri che sono poi entrati facendo scattare l’allarme. Dalle telecamere di videosorveglianza si vedono delle sagome nel buio che rompono il vetro della porta ed entrano.

Non è la prima volta che si ripete una scena simile all’impianto di via Carpi. Già in estate, era luglio, un gruppo di giovani aveva forzato la porta d’entrata, ma in quel caso aveva puntato dritto sul bar del Bocciodromo, che per altro aveva cambiato gestione da un paio di settimane. I giovani avevano arraffato quanto potevano, incluse birre e dolciumi. Questa volta le intenzioni dei ladri erano ben altre. Hanno subito puntato sulla parte dello stabile utilizzata dalla società Bocciofila riccionese, che conta 140 soci. "Nei nostri uffici c’è ben poca cosa, un piccolo fondo cassa e le coppe in mostra", premette Gaetano Pietraperzia presidente della società.

Ma i ladri, più che allo sport e alle coppe, erano con molta probabilità interessati ad altro. Al Bocciodromo durante il periodo natalizio si tiene la tombola. Un appuntamento a cui centinaia di persone non intendono rinunciare. Anche quest’anno sono stati tanti i riccionesi e non, che si sono seduti ai tavoli per giocare e divertirsi durante le sere delle festività natalizie. Una iniziativa storica e riuscita che porta con sé anche un discreto incasso. L’ultima serata utile per giocare con i numeri è stata domenica scorsa, e lunedì era l’Epifania, dunque un festivo con le banche chiuse. "Forse chi si è introdotto nell’impianto era interessato all’incasso della tombola - riprende il presidente della società -, ma era già in banca, al sicuro. Ci abbiamo pensato per tempo". Niente colpaccio per i ladri che tra le altre cose non avevano messo in conto l’allarme. Appena entrati ha cominciato a suonare e a quel punto hanno avuto poco tempo per andarsene, dileguandosi nel buio tra il parco e le abitazioni. Sul posto sono intervenuti nella mattinata di ieri i carabinieri mentre la società ha poi presentato denuncia in caserma.

Andrea Oliva