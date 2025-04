Blitz dei vigili contro i nomadi. Sgomberati 6 volte in pochi giorni

Arrivano e bivaccano. Stendono i panni, cucinano, lasciano i rifiuti in giro. È il solito copione, che si ripete ogni anno all’arrivo della primavera nell’area artigianale sulla via Emilia a Santarcangelo. Sono ricominciate le occupazioni abusive dei nomadi nella zona. Negli ultimi dieci giorni la polizia locale è già dovuta intervenire sei volte per allontanare le carovane. In alcuni casi le roulotte parcheggiate nell’area artigianale erano solo due o tre, in altri la presenza era molto più massiccia. I blitz dei vigili sono avvenuti a seguito delle chiamate dei titolari delle attività della zona. Ma vista la frequenza delle invasioni, il comando della polizia locale di Santarcangelo ha previsto una campagna di controlli mirati in queste settimane, insieme ai carabinieri. Ogni volta che sono intervenuti, gli agenti hanno identificato tutti i presenti. I nomadi che si fermano a Santarcangelo sono quasi tutti siciliani di Noto e dintorni. Appena la polizia li caccia, si accampano per uno o due giorni in altri comuni limitrofo, ma poi tornano puntualmente nella zona artigianale di Santarcangelo. Alcuni sono volti noti, già visti da queste parti. Contro alcuni nomadi è scattata anche la diffida: alla prossima occasione in cui verranno sorpresi ad accomparsi a Santarcangelo, saranno multati. Ma l’area artigianale sulla via Emilia non sarà l’unica monitorata dalle forze dell’ordine. Anche Santarcamper, l’area attrezzata per la sosta dei camper in via della Resistenza (vicino allo stadio) sarà tenuta sotto sorveglianza, visto quanto accaduto nei mesi scorsi. Nel 2024 più volte le carovane si sono accampate lì dentro, pur non potendo. Il giochetto era semplice: pagavano l’ingresso e una volta che si apriva la sbarra del cancello automatico entravano con i loro mezzi e sostavano lì per giorni e giorni, in mezzo ai turisti. Una situazione che ha creato non pochi problemi e che ha scatenato le ire dei residenti. Per questo il Comune e la polizia locale hanno chiesto, ai gestori di Santarcamper, una maggiore attenzione e più controlli nell’area. Specialmente nei giorni di Pasqua e degli altri ponti. Giorni in cui sono attesi a Santarcangelo diversi turisti in camper.