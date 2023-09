Blitz dei vigili per sfrattare le carovane dei nomadi

Diverse carovane di nomadi sono state allontanate ieri mattina da via Gronda Est a Santarcangelo. Intervenute due pattuglie della Municipale dopo la segnalazione dei servizi tecnici comunali. Le carovane, otto in totale, si trovavano accampate nella zona artigianale tra Santarcangelo e Santa Giustina. Presenti sia camper che roulotte, i vigili hanno fatto allontanare il gruppo, elevando anche due multe per violazione al regolamento di Polizia locale. Sanzionate per divieto di campeggio su suolo pubblico due persone già diffidate in passato per la medesima violazione, mentre altre due persone sono state diffidate per la rimozione degli indumenti stesi su proprietà pubblica.

Su questo episodio interviene Walter Vicario di Forza Italia: "Sul problema nomadi a Santarcangelo eravamo intervenuti come Forza Italia in passato, riuscendo a ottenere l’istituzione di una tavolo sulla sicurezza, all’interno della commissione competente, votato in consiglio comunale. Il problema dei nomadi c’è da anni nella nostra città. Numerosi erano stati gli incontri con il comandante della Polizia locale e con l’assessore alla Sicurezza, durante i quali avevamo proposto linee di soluzione, con un confronto costruttivo e la dipartita del gruppo di nomadi di allora. Un esempio che avrebbero dovuto seguire anche coloro che attualmente siedono tra le fila della minoranza e che invece hanno sempre ignorato e mai utilizzato. Con il tavolo sulla sicurezza e le linee guida i risultati si ottengono". Dubbiosi della scomparsa di carovane sul territorio, sono diversi residenti clementini che commentano su vari canali social: "Tempo due giorni e torneranno. Faranno il giro da qualche altra parte della Valmarecchia o a Bellaria Igea Marina e poi riappariranno a Santarcangelo. Siamo una zona ambita e molto vicina a Rimini". Pronta la risposta del comando di via Costa che riferisce: "Rispetto agli scorsi anni la presenza di carovane nomadi si è sensibilmente diradata, anche grazie al presidio costante attuato dalla stessa Municipale, intervenuta su segnalazione dei servizi tecnici comunali".

r.c.