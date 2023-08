Blitz della Capitaneria contro i pescatori di frodo

Avevano posizionato le reti da una parte all’altra del fiume Marecchia, alla foce, già pregustando una pesca abbondante con il favore delle tenebre. Invece a finire nelle rete sono stati gli stessi pescatori abusivi grazie all’intervento del nucleo operativo di polizia marittima della Capitaneria di porto.

L’azione degli uomini della Capitaneria ha visto accerchiare i pescatori con mezzi in arrivo via mare e via terra. Vedendo che aria tirava, i pescatori si sono dati alla fuga lasciando sul posto l’attrezzatura e il pescato. La Capitaneria si è mossa dopo indagini che si erano avvalse di vari appostamenti, per capire cosa accadeva nella notte nel canale del fiume. Poi il blitz, al termine del quale i militari hanno sequestrato le reti che i pescatori hanno lasciato sul posto al momento della fuga. Le reti erano state posizionate da una sponda all’altra del fiume coprendo l’intera larghezza del canale. I pesci ancora in vita che si trovavano nelle reti sono stati rilasciati in mare. Grazie all’azione della Capitaneria, si è evitato che il pescato finisse sul mercato senza le dovute garanzie di tracciabilità e rintracciabilità.