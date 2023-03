Blitz della Finanza a Rimini: barche a vela da sogno con redditi miseri

Accertamenti della Guardia di Finanza a Rimini

Rimini, 25 marzo 2023 – Pur dichiarando redditi da fame, erano proprietari di barche a vela da sogno. Splendidi natanti, tra i 13 e i 15 metri di lunghezza, dal costo che in molti casi può superare i 100mila euro, a cui si aggiungono le spese per la manutenzione e l’ormeggio (con canoni che possono raggiungere i mille euro al mese). [Missing Caption] Non solo: i ‘furbetti’ approfittavano di un cavillo normativo per dare in affitto le loro bache ad altri appassionati di nautica, senza però farsi carico dei necessari adempimenti fiscali, e quindi creando concorrenza sleale alle società specializzate in questo settore. Queste le irregolarità portate a galla dai militari del reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, al termine di una complessa indagine nel mondo nel noleggio occasionale di imbacazioni da diporto. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle sono cominciati alla fine del 2022, incrociando le informazioni acquisite nel corso numerosi controlli in mare svolti già nella precedente stagione estiva con l’analisi delle banche dati, inclusa quella dell’Agenzia delle entrate: sei le persone coinvolte, nei confronti delle quali sono state elevate multe per un valore complessivi 70mila euro, per mancata comunicazione preventiva ed esercizio abusivo dell’attività di noleggio....