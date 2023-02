Blitz della Finanza: sequestrate 60 tonnellate di rifiuti pericolosi

Tanto amianto, e poi rifiuti elettrici, i cosiddetti Raee, e accumulatori al piombo esausti. I finanzieri della stazione navale di

Rimini hanno scoperto, grazie all’utilizzo di sistemi informatici e attraverso sopralluoghi e approfondimenti tecnici due distinte aree utilizzate come deposito incontrollato di rifiuti, entrambe situate nel territorio di Rimini. Al termine dell’attività di indagine, le Fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro giudiziario entrambi i terreni per un totale di oltre 2mila metri quadrati dove sono stati rinvenuti circa 60 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, tra cui 3.700 chilogrammi di pannelli prefabbricati contenenti amianto in cattivo stato di conservazione; 26mila di rifiuti elettrici ed elettronici; 400 di accumulatori al piombo esausti. L’area in cui è stato trovato amianto veniva utilizzata da una società edile, mentre il secondo terreno, parzialmente coperto, da un’impresa operante nel settore della vendita al dettaglio di materiali e prodotti non alimentari. All’autorità giudiziaria sono stati denunciati a piede libero quattro persone accusate del deposito incontrollato di rifiuti e di non avere rispettato le disposizioni tecniche di stoccaggio idonee alla necessaria salvaguardia ambientale. Già avviate le procedure per la bonifica.

Un’operazione, quella condotta dai militari della stazione navale di Rimini, che fa seguito a quella scattata nel mese di novembre, quando le Fiamme Gialle avevano interrotto un traffico illecito di rifiuti speciali provenienti da lavorazioni edili. I finanzieri avevano ricostruito come un’azienda del Riminese avesse ramificato il coinvolgimento di altre 25 aziende edili, operanti in una vasta area di territorio regionale da Rimini, a Forlì-Cesena, fino a Ferrara. Secondo le indagini svolte dai finanzieri, sarebbero stati movimentati in maniera illecita mille tonnellate di rifiuti.