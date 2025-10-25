Blitz della polizia locale all’Alba per liberare la zona dallo spaccio

Blitz dei vigili contro droga, spaccio e bivacchi in piena zona Alba, tra locali e alberghi ancora aperti. Con la chiusura della stagione estiva, gli operatori della zona Alba alzano la guardia e l’appello lanciato dalla presidente del comitato, Alessandra Semprini, non è caduto nel vuoto. Nei giorni scorsi la Polizia locale ha organizzato un’azione impiegando equipaggi e unità sul posto per liberare la zona dalla cattive frequentazioni che gli operatori lamentano da tempo. I vigili hanno atteso il fine settimana scorso per colpire. Il reparto operativo e l’unità cinofila sono entrati in azione nel quartiere con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di spaccio e i bivacchi nell’area dei Giardini dell'Alba. Per essere ancor più incisivi, alcuni agenti erano in abiti civili. I controlli hanno portato all’identificazione e al controllo complessivo di oltre quindici persone.

Durante il servizio, gli agenti hanno visto una persona, che si scoprirà essere di nazionalità albanese, che cedeva una dose di cocaina a un cliente. E’ stato beccato in flagranza di reato. Il passo successivo è stato contattare il magistrato di turno, e disporre la perquisizione personale e la successiva perquisizione domiciliare nella struttura ricettiva in zona Alba dove alloggiava. L’uomo è stato fotosegnalato e denunciato all’autorità giudiziaria per spaccio, e la sostanza stupefacente trovata è stata sequestrata.

I controlli sono stati estesi anche nelle ore notturne nella zona dei giardini, incluso il parcheggio sotterraneo, e anche nelle strutture abbandonate, più volte segnalate dagli operatori commerciali. L’intento era impedire bivacchi e arginare il degrado in zona.

C’è un termine che dal municipio ci tengono a sottolineare: "tolleranza zero su ogni forma di attività illecita". "La strategia operativa prevede il presidio costante del territorio in tutte le aree comunali, affiancato da interventi mirati laddove si rendano necessari, come strumento fondamentale per contrastare il degrado urbano e garantire sicurezza, decoro e tranquillità alla comunità di Riccione".

Si tratta di una attività che il comitato locale vorrebbe costante per evitare di trascorrere un inverno come quello passato, aveva sottolineato la presidente Semprini. L’Alba chiede che anche durante la stagione fredda rimangano accesi i fari sulla zona, evitando che finisca per cadere nelle braccia di chi spaccia e bivacca sfruttando la zona del parcheggio ed anche gli hotel e locali abbandonati e affacciati sui viali principali.

Andrea Oliva