Blitz delle Fiamme Gialle. Scoperta evasione fiscale tra allevatori e veterinari

Affari ‘in nero’ con i fedeli quattro zampe. Nel mirino della Guardia di Finanza della tenenza di Cattolica sono finiti allevatori di cani e veterinari della provincia, che si sono ritrovati nei guai per mancate dichiarazioni di ricavi e per non aver pagato le tasse. Di recente, i militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto un caso di evasione fiscale che coinvolge un allevatore di cani di razza Shiba Inu a Bellaria - Igea Marina. L’uomo, secondo le verifiche delle Fiamme Gialle, avrebbe omesso di dichiarare al Fisco circa 105 mila euro di redditi negli ultimi quattro anni. Insomma secondo la ricostruzione dei finanzieri, le compravendite dei cani di razza sarebbero avvenute sottobanco, senza alcuna dichiarazione di natura fiscale, determinando così un ammanco per le casse dello Stato.

L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che ha già portato alla luce irregolarità in altri quattro allevamenti situati nei comuni di Misano Adriatico, Montefiore Conca e San Clemente. Gli allevatori coinvolti operavano in modi diversi ma con un comune denominatore: l’elusione delle imposte. Alcuni di loro risultavano evasori totali, mentre altri dichiaravano i propri redditi come allevatori amatoriali pur esercitando l’attività in modo professionale. I controlli hanno permesso di accertare che gli allevatori sottoposti ad accertamenti dalle Fiamme Gialle avevano registrato circa 800 cani presso l’Anagrafe canina, vendendoli senza rilasciare documenti fiscali o, in alcuni casi, dichiarando importi inferiori rispetto al reale prezzo di vendita.

L’indagine non si è limitata agli allevatori, ma ha coinvolto anche alcuni veterinari che operavano nella zona sud della provincia di Rimini. In particolare, due professionisti di Morciano di Romagna sono stati sorpresi a non emettere circa 8mila ricevute fiscali, nascondendo al Fisco ricavi per circa 85mila euro. Le verifiche disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini hanno finora portato all’accertamento di circa 800mila euro di ricavi non dichiarati.