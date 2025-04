‘Blitz’ di Mirko Casadei: concerto a sorpresa in paese al matrimonio del suo sassofonista

Un regalo di nozze inaspettato e gradito. Domenica Mirko Casadei si è presentato a sorpresa al teatro Mariani a Sant’Agata Feltria, accompagnato da 5 musicisti, a festeggiare il matrimonio di Marco Lazzarini, sassofonista dell’orchestra Casadei.

Quando Lazzarini e la moglie (nata e cresciuta a Sant’Agata) sono usciti dal municipio, Casadei e i musicisti li hanno accolti sotto i portici del teatro Mariani suonando Romagna mia e altre canzoni romagnole, tra la sorpresa generale dei novelli sposi e dei presenti.

Uno spettacolo improvvisato e bellissimo quello di Mirko, figlio dell’indimenticato ’re del liscio’ Raoul e frontman dell’orchestra Casadei. Poi la coppia e gli artisti sono entrati tutti insieme nel teatro, per scattare qualche foto e cantare altre canzoni. Tutti insieme hanno festeggiato il matrimonio al Falcon Hotel.

Il teatro Mariani sta diventando sempre più gettonato in questo periodo per le nozze... Soltanto pochi giorni fa l’antico teatro di Sant’Agata (candidato al patrimonio Unesco) è stato scelto dal Giardino della sposa per un servizio fotografico.

L’atelier ha realizzato lo shooting fotografico grazie alla collaborazione del Comitato beni storici che gestisce il Mariani.

La scelta del Giardini della sposa di usare il borgo di Sant’Agata e uno dei suoi luoghi più iconici come il teatro Mariani, si ’sposa’ benissimo con il progetto Sant’Agata Wedding.

Il paese dell’alta Valmarecchia da tempo offre la possibilità di celebrare matrimoni in alcune suggestive location all’interno del borgo. In questo contesto anche il teatro Mariani può trasformarsi in uno scenario da sogno per celebrare l’amore.

