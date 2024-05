Blitz in hotel di Bellariva. Nascondeva tra i suoi ospiti criminali e stranieri clandestini

Caccia ai criminali e agli immigrati clandestini che si nascondono negli hotel, con la complicità dei gestori. Con un piano di controlli speciali disposto dalla Prefettura, sulla base di segnalazioni e delle indagini condotte da polizia, carabinieri e dalle altre forze dell’ordine. Ieri mattina è scattato il blitz in un albergo a due stelle di Bellariva, vicino al lungomare, che era da tempo nel mirino per la presenza di clienti sospetti. Coordinato direttamente dalla Questura, l’intervento ha visto impegnati oltre 20 uomini, tra agenti della squadra amministrativa della polizia di Stato, carabinieri, militari della guardia di finanza. Nell’hotel, gestito da una 40enne napoletana, le forze dell’ordine hanno trovato diversi pregiudicati e parecchi stranieri. Cinque gli immigrati clandestini – tra loro anche un minorenne – portati poi in Questura per l’identificazione. Per altri sono ancora in corso gli accertamenti. Tra le persone controllate anche diversi pregiudicati, italiani e non solo. Su uno di loro, italiano, pendeva un provvedimento di sorveglianza speciale emesso dal tribunale di Bologna. Lui, per evitare la misura, aveva fatto perdere le sue tracce e si era nascosto nell’hotel di Bellariva dove non era mai stato registrato, così come molti altri clienti. Oltre ai controlli sugli ospiti sono state fatte verifiche anche sulla gestione e sul personale dell’albergo.

Nei guai la titolare della struttura, denunciata per aver violato l’articolo 109 del Tulps (il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che impone la registrazione di tutti i clienti e la comunicazione dei loro dati alla Questura. L’hotel adesso rischia anche la chiusura. Il blitz di ieri a Bellariva non è stato il primo e non sarà l’ultimo. Da aprile la Prefettura ha avviato un piano speciale di controlli negli hotel considerati più a rischio, per le condizini in cui versano e anche per le persone da cui sono frequentati. "Si tratta di un’attività mirata – spiega lo stesso prefetto Rosa Maria Padovano – per garantire un turismo in piena sicurezza e non solo in estate". La Prefettura ha istituito un apposito gruppo interforze, per svolgere i controlli. Controlli che "si occupano di verificare tutti gli aspetti – conclude il prefetto – dal rispetto delle norme antincendio e di sicurezza a quelle igienico-sanitarie, fino agli accertamenti sugli stessi ospiti delle strutture". Una strategia pianificata con tutte le forze dell’ordine, con controlli sistematici negli hotel considerati più a rischio.