Blitz in ’salotto’: vandali invadono il cantiere

Fine settimana movimentato nel cuore di Riccione, dove ignoti si sono introdotti all’interno del cantiere di viale Ceccarini, nell’area compresa tra viale Milano e viale Dante. Secondo le prime ricostruzioni, i vandali sarebbero riusciti a entrare forzando un varco nel perimetro di protezione, probabilmente nelle ore notturne tra sabato e domenica. Una volta dentro, hanno imbrattato con scritte ingiuriose uno dei pannelli informativi posti a delimitazione dei lavori. Un raid che non è passato inosservato, soprattutto tra i commercianti e gli esercenti del ’salotto’, i quali non nascondono la loro preoccupazione per il rischio di future incursioni ad opere dei vandali. Le telecamere di sorveglianza della zona, nel frattempo, sono già al vaglio delle forze dell’ordine per cercare di individuare i responsabili, i quali rischiano di incappare in una denuncia, qualora dovessero essere identificati.

Il cantiere, inaugurato ufficialmente lo scorso 29 settembre, rappresenta – nelle intenzioni del Comune – una delle opere più importanti della nuova stagione di riqualificazione urbana di Riccione. Il progetto, dal valore di oltre 2,6 milioni di euro interamente finanziati con risorse comunali, interessa il secondo stralcio di viale Ceccarini e punta a ridefinire l’identità del ’salotto’ della città, unendo la memoria storica della "città giardino" alla sostenibilità contemporanea.

L’intervento è affidato al raggruppamento d’imprese guidato da Zambelli Srl con la progettazione dello studio Laprimastanza. L’episodio di vandalismo ha suscitato preoccupazione tra i commercianti della zona, che in queste settimane convivono con la presenza del cantiere. "Ci avevano assicurato la vigilanza, o sbaglio? È molto preoccupante che qualcuno sia riuscito a entrare nel cantiere", è il commento raccolto da alcuni operatori, sorpresi dalla facilità con cui ignoti sono riusciti ad accedere all’area interdetta.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale precisa che "la sorveglianza del cantiere è in capo alla ditta esecutrice dei lavori, che si occupa del presidio durante le fasi della lavorazione. Con la sospensione dei lavori durante l’orario serale, il cantiere viene sigillato. Al momento è in corso una ricognizione con l’obiettivo di rafforzare le barriere di sicurezza. Inoltre, si sta provvedendo ad adempiere alle ultime formalità per attivare il servizio di vigilanza notturna, che dovrebbe partire nel giro di poco tempo".