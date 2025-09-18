Blitz nella movida riminese, smantellata banda di giovani spacciatori

Rimini, 18 settembre 2025 – Settembre caldo sul lungomare, non solo per il meteo. La Squadra Mobile di Rimini da settimane sta battendo a tappeto Miramare e dintorni per tenere d’occhio la criminalità spicciola, soprattutto lo spaccio che ruota attorno ai ragazzi e ai luoghi più frequentati in estate: sale giochi, fast food e parchi pieni di giovanissimi. In pochi giorni sono già stati fermati e controllati oltre 150 ragazzi, tra minorenni e neomaggiorenni.

Proprio durante questi giri, gli agenti hanno puntato l’occhio su un gruppetto di giovani albanesi che si muovevano con troppa disinvoltura in viale Lugano. Non era difficile intuire cosa stessero combinando. Così, il 16 settembre, i poliziotti hanno piazzato un appostamento davanti a un appartamento sospetto.

Non hanno dovuto aspettare molto: un 20enne esce di casa, si avvicina a un’auto parcheggiata e si prepara a concludere l’affare. Scatta il blitz: in tasca gli trovano diverse dosi di cocaina già impacchettate, pronte da passare di mano.

A quel punto gli uomini della Mobile decidono di entrare nell’appartamento. La porta è bloccata dall’interno, mossa che insospettisce ancora di più gli agenti. Senza pensarci due volte, passano dalla finestra: dentro, due connazionali del ragazzo stanno cercando di far sparire la roba buttandola nel water.

Il tentativo però va a vuoto: la perquisizione porta alla luce circa 120 grammi di cocaina, una parte già divisa in dosi, insieme a bilancino, materiale per confezionare e persino una macchina per il sottovuoto. Roba da “professionisti” dello spaccio, con un giro ben organizzato sul lungomare riminese.

Per i tre albanesi, rispettivamente di 20, 25 e 35 anni, incensurati, le manette sono scattate sul posto. Sono finiti dritti al carcere di Rimini, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.