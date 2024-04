Blitz nella notte: ladri in osteria

La banda delle vetrine di nuovo in azione a Cattolica. Dopo l’ondata di spaccate che a cavallo della Pasqua si era abbattuta sulla Regina, facendo finire nel mirino soprattutto bar, pasticcerie e ristoranti, questa volta ad essere bersagliata dai soliti ignoti è stata l’osteria ‘Le Matte’ di via Emilia-Romagna. Il colpo è andato in scena nella notte tra giovedì e venerdì. Ad agire un terzetto composto da individui a volto coperto, che sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale. Le riprese sono state consegnate ai carabinieri, che si sono già messi al lavoro per cercare di risalire agli autori del blitz. "È successo tutto tra le 2.30 e le 3 di notte – racconta una delle titolari dell’osteria –. Prima hanno provato a sfondare la porta di ingresso, ma non riuscendoci si sono accaniti su una finestra. L’hanno buttata giù con un calcio, poi sono entrati in due e hanno incominciato a frugare in giro alla ricerca di qualcosa da rubare, mentre il terzo complice è rimasto fuori a fare da palo". Magro il bottino messo a segno dei ladri: pochi euro trovati nel registratore di cassa. Più consistenti, invece, i danni causati dalla loro irruzione. "Hanno danneggiato completamente la finestra e distrutto anche il telaio – prosegue la titolare dell’osteria ‘Le Matte’ –. Adesso dovremo farla rimontare e sicuramente non sarà una spesa di poco conto" conclude amareggiata. Del furto sono stati informati i carabinieri della tenenza di Cattolica che hanno dato avvio alle indagini. Non sarebbe l’unica effrazione – tentata o riuscita – avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì a Cattolica e dintorni. I soliti ignoti avrebbero infatti provato a introdursi in altri esercizi commerciali della Regina, ma in alcuni casi sarebbero stati costretti a desistere.