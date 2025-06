Riccione, blitz notturno al RosaMaria: secondo furto in una settimana

Secondo furto in una settimana. È stato un risveglio amaro quello di venerdì mattina per i gestori della bottega RosaMaria in viale Virgilio. Due uomini si sono introdotti nel locale durante la notte, seguendo un copione collaudato. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, uno dei due si è fermato all’entrata a fare da palo, mentre l’altro si è diretto senza esitazione verso il registratore di cassa. Una dinamica precisa e rapida. "La situazione è svilente, due volte in una settimana è davvero troppo – commenta con amarezza Piero Careri, titolare della bottega –. Per fortuna non hanno portato via nulla oltre al fondo cassa, ma nel farlo hanno danneggiato la porta d’ingresso".

I ladri, però, non hanno fatto i conti con le videocamere di sorveglianza. I gestori del RosaMaria sono infatti riusciti a immortalare ogni fase del furto andato in scena a mezzanotte: dallo scassinamento dell’ingresso fino alla frenetica ricerca di contanti dietro il bancone. Le immagini, nitide e dettagliate, mostrano i malviventi e i loro movimenti rapidi, come se sapessero già dove mettere le mani. Non si tratta quindi di un furto improvvisato, ma di un’azione ben pianificata.

La spaccata al RosaMaria è solo l’ennesimo episodio di una lunga serie di notti agitate nella Perla Verde. Tra furti, risse e atti di vandalismo, cresce la preoccupazione tra i commercianti del centro e delle vie limitrofe, ma anche tra i turisti e i residenti. Una spirale che sembra non conoscere tregua, soprattutto nei fine settimana, quando la città si riempie. Ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti per cercare di fare un po’ di chiarezza su quanto accaduto per riconoscere e rintracciare i due ladri che hanno colpito il locale venerdì sera.