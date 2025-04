Blitz notturno dei vandali nel parco degli Olivetani

Vandali scatenati al parco degli Olivetani. Immersa nel verde, il Comune ha realizzato da tempo anche la casetta con i servizi igienici e il rimessaggio di attrezzature utili alla cura e all’utilizzo del parco.

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, ignoti hanno sfruttato il buio per devastare la casetta spaccando la porta d’ingresso e facendosi largo all’interno. Quello che hanno trovato i cittadini il mattino seguente è stato una casetta violata e all’interno gli oggetti buttati a terra e rotti.

La lista è lunga: bagni danneggiati, estintori gettati alla rinfusa, gli armadietti per le attrezzature spaccati e piegati, frigo divelto e altri materiali distrutti.

Sul posto il Comune ha già provveduto a inviare le squadre di manutentori per sistemare i danni, ma il meccanismo della porta non è stato possibile reperirlo durante le feste. Bisognerà attendere qualche giorno. Per allora gli operai dovranno anche ripulire la casetta dalle scritte comparse venerdì notte.