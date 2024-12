"Blooming death", il thriller alla riminese

È un thriller psicologico ad alta tensione Blooming death, il nuovo film dell’Almost Famous, società di produzione riccionese. La pellicola è diretta da Luca Fabiani, regista di San Mauro Pascoli al suo debutto con un lungometraggi. La sceneggiatura è di Anna Silvia Armenise. Girato tutto Valmarecchia tra San Leo, Pennabilli e la giungla dei castagni, Blooming death vede protagonisti Leonardo Santini, attore visto in film di Pupi Avati e dei fratelli Taviani, Emiliana Ventura e Rita Castaldo. Il film arriva dopo il successo de L’Orafo, pellicola di Almost Famous del 2022 distribuita in 42 Paesi. Blooming death uscirà al cinema la prossima primavera.

Qual è la storia raccontata in Blooming death?

"La trama – spiega il regista Fabiani – è incentrata su Ettore, un serial killer a pagamento. Preso da tormenti interiori, dopo un errore molto grosso, scappa via in mezzo ai boschi, fino a raggiungere una casa abitata da due sorelle che custodiscono un segreto. La storia si gioca tra il killer e il rapporto con le due sorelle. È un film psicologico con qualche punta di horror".

Si annunciano scene forti?

"Più che altro scene ad alto impatto emozionale, non tanto di sangue. Si gioca infatti sulla psicologia dei personaggi".

La sceneggiatura porta la firma di Anna Silvia Armenise...

"Sì, è una scrittrice di Bellaria e un’amica personale. È nota per i suoi romanzi e le storie brevi di horror. La sua sceneggiatura è la punta di forza di questo film, che verrà distribuito da Minerva Pictures".

Le scene sono state girate interamente in Romagna?

"Assolutamente. Con la troupe siamo stati in una casa in mezzo ai boschi a San Leo, poi nei dintorni di Pennabilli, Santarcangelo e altri luoghi del Riminese".

Il cast annovera parecchi attori emergenti.

"È così. Oltre a Santini (che ha il ruolo di Ettore), già visto in film di Pupi Avati, dei fratelli Taviani e Giovanni Veronesi, ci sono Rita Castaldo (è la maggiore delle due sorelle), un vero talento proveniente dallo Stabile di Genova e conosciuta dal grande pubblico per la serie tv Blanca, e la giovanissima Emiliana Ventura (la sorella minore), una bravissima esordiente. Nel cast ci sono anche Gianluca Vannucci (mandante del killer), riccionese come la responsabile di produzione Manuela De Tommaso, e Andrea Porzi (il brigadiere Musolino). Direttore della fotografia è invece Bernardo Brizi che è di Pennabilli".

La colonna sonora è inedita?

"L’ha curata Alexander Cimini e le musiche sono tutte originali". Nives Concolino