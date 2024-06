Bluenext a gonfie vele. La ‘famiglia’ si allarga ancora. Acquisizione da 12 milioni di euro

Bluenext a gonfie vele: compra per 12 milioni Arket, software house vicentina. "Le due aziende si sono subito piaciute – sottolineano da Bluenext – Il closing dopo pochi mesi di trattativa condotta dall’amministratore delegato Giacomo Mariotti con gli omologhi di Arket e una due diligence approfondita ma veloce per la completa trasparenza sia del modello di business che dei dati amministrativi e contabili". Arket sviluppa strumenti e software per la trasformazione digitale delle Pmi e delle grandi imprese. "È una acquisizione molto importante non tanto dal punto di vista economico, quanto da quello strategico e di integrazione con la produzione e la tipologia di clienti degli Erp Bluenext", dichiara il presidente del cda Bonfiglio Mariotti. "Abbiamo già da anni – aggiunge – software per la gestione digitale dei flussi di documenti, le firme remote e la loro conservazione, sono però specializzati per fare progetti in grandi imprese. Gestiscono in particolare la tracciabilita dei farmaci. Con Arket scendiamo verso le piccole e medie imprese che hanno un enorme bisogno di essere guidate nella trasformazione digitale". Con l’aumento dei ricavi e le acquisizioni per linee esterne Bluenext "potrebbe arrivare a 40 milioni di fatturato nel 2024, in miglioramento rispetto ai budget fissati dal cda nel 2023, i dipendenti superano quota 300 e gli utili consentono di usare liquidità interna per ogni operazione".

A gonfie vele anche in mare: vittoria in reale a tempo di record per il TP52 Blue del Bluenext Team, alla regata Galiola 2024. Il team di Mariotti, che ha contato sull’esperienza di Tommaso Chieffi e di Nuno Barreto, ha coperto le quasi 160 miglia del percorso in 21 ore e 36 minuti, migliorando il record della regata, stabilito dal mitico Strale.

Mario Gradara