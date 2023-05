Bluenext pensa in grande "Faremo altre acquisizioni"

I risultati economici parlano chiaro. Bluenext, società riminese leader nel mercato del software per professionisti e imprese, ha mandato un archivio un 2022 positivo e sta portando avanti avanti il proprio percorso di crescita. Il cda, presieduto da Bonfiglio Mariotti, ha esaminato nei giorni scorsi i risultati preliminari al 31 dicembre 2022 e quelli intermedi al 31 marzo 2023. I ricavi consolidati dello scorso anno si attestano a 25,6 milioni di euro (+15% sul 2021), con un Ebitda adjusted di 12,6 milioni (+35%). I risultati intermedi al 31 marzo 2023 portano ricavi per 23,9 milioni, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. "Pur operando in un mercato molto competitivo – osserva Bonfiglio Mariotti – abbiamo confermato ancora una volta la nostra capacità di crescere e generare valore per l’azienda e per le collettività nelle quali opera. Intendiamo continuare la nostra politica di sviluppo sia per linee organiche che attraverso acquisizioni strategiche, in Italia e all’estero". Tra i principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si segnalano l’approvazione della fusione per incorporazione di Adiuto Net e l’acquisizione del 100% del capitale sociale della bergamasca Dolphin. "I risultati conseguiti – spiega l’amministratore delegato Giacomo Mariotti – sono il frutto di una strategia basata sulla costante evoluzione del nostro modello organizzativo. I dati del primo trimestre 2023 confermano la tendenza di crescita e ci aspettiamo di chiudere l’anno con ricavi superiori a 30 milioni di euro, in linea con i nostri ambiziosi obiettivi".

g. c.